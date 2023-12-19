Фигуристка Горбачева рассказала о влиянии побега из дома на ее жизнь

Фигуристка Алина Горбачева призналась, что уже прожила ситуацию со своим побегом из дома, а также рассказала, повлияло ли это как-то на ее жизнь. Ее слова приводит Sport24.

«Эта ситуация не поменяла ничего. Нет такого, что «до и после». Я в принципе меняюсь. Особенно в последние год-полтора. Пубертатный период дает о себе знать. Мне кажется, что мои отношения с родителями никак не поменялись. Как было, так и осталось. Плюс-минус все на одном уровне», — заявила Горбачева.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее Горбачева рассказала о сообщении от Загитовой после побега из дома.