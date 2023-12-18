Губерниев отреагировал на слова Винер об отказе ехать на Игры без флага и гимна

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, отметив, что она имеет полное право так говорить, передает Sport24.

«Ирина Александровна, как выдающий тренер и руководитель федерации, имеет полное право так говорить. Я бы не был столь категоричным и безапелляционным. Но это мое мнение. Полностью понимаю ее негодование», — сказал Губерниев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

На предыдущей Олимпиаде в Токио российские гимнастки выступали без флага и гимна.

Ранее Ирина Роднина заявила об издевательстве со стороны МОК из-за допуска россиян на Игры.