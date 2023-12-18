Ведущая «Матч ТВ» рассказала, на что идет ради нее муж-футболист

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина в интервью на YouTube-канале «Свободный стиль» рассказала о взаимоотношениях с мужем, защитником московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«Не каждый мужчина так будет делать. Тем более, профессиональный спортсмен, которому нужно высыпаться. Каждое утро, когда моя смена, он встает со мной в 3:30 утра, провожает меня на работу, отвозит меня на работу, возвращается домой и досыпает. Иногда не спит и смотрит мои эфиры, иногда досыпает. Он говорит: «Нет, я пока тебя не провожу — я не успокоюсь». И вот каждый раз он меня провожает», — сказала Ромашкина.

В конце октября 2023 года Ромашкина и Тикнизян стали мужем и женой. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее Тикнизян пожаловался на сильную травлю от Дзюбы.