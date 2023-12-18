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Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна

Винер назвала позором выступление россиян без флага и гимна на турнирах

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РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает унизительными условия допуска для российских спортсменов. Об этом она заявила ТАСС.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно?

Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказал Винер.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

На предыдущей Олимпиаде в Токио российские гимнастки выступали без флага и гимна.

Ранее тренер «Зенита» Семак раскритиковал МОК и федерации за политизацию спорта.

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