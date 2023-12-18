Организаторы теннисного турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой

Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция) рассказал, что украинская теннисистка Марта Костюк изначально была готова играть против россиянки Мирры Андреевой. Его слова передает Sports.

«Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку – как и на турнирах WTA. Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз ей не хочется играть.

Она просто хочет сгладить ситуацию, чтобы ей перестали угрожать в соцсетях», — сказал организатор турнира.

За несколько часов до финального матча против Андреевой Костюк отказалась от выхода на корт. Ее заменил французский теннисист Янис Газуани Дюран. Андреева уступила ему в двух сетах.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева располагается на 57-м месте. Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6580 очков).

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