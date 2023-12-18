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В России упрекнули МОК, что он «подтерся олимпийской хартией»

Призер ЧМ Чен об украинке Костюк: демонстрация недалекости, это дурно пахнет

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Максим Блинов/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен считает, что украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от матча с россиянкой Миррой Андреевой не по своей воле. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Мало того, что Международный олимпийский комитет разорвал олимпийскую хартию и подтерся ей, так еще и спортсмены поступают так, как Костюк. Мне это дико непонятно, при чем тут спорт, российская теннисистка? Ты выходишь соревноваться, должен биться против любого соперника.

Это демонстрация необразованности, невоспитанности, недалекости. Уверена, без запретов свыше все бы играли. Все это дурно пахнет», — сказала Чен.

17 декабря украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт в финальном матче выставочного турнира во Франции против россиянки Мирры Андреевой. В финале россиянке пришлось сразиться с мужчиной — французом Янисом Газуани Дюраном.

Ранее украинские теннисисты просто отказывались от рукопожатий с представителями России в очных встречах.

Ранее в ФТР призвали не обсуждать отказ украинки от матча с россиянкой Андреевой.

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