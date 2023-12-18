Российский хоккеист устроил драку в матче НХЛ и получил 17 минут штрафа

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров подрался с форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Рисом Джонсом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Драка произошла после того, как Джонсон провел грубый силовой прием против игрока «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. Задоров решил заступиться за одноклубника. В итоге, по результатам инцидента, российский игрок получил по совокупности 17 минут штрафа (2+5+10).

Поединок завершился победой «Ванкувера» со счетом 4:3. Победную шайбу в матче забросил еще один российский хоккеист — Илья Михеев.

28-летний Задоров по ходу сезона запросил обмен и был отправлен из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер». Бывший клуб россиянин получил право на два выбора на драфте (в третьем и пятом раундах). В составе «Кэнакс» защитник провел семь матчей, отметившись одной результативной передачей и показателем полезности +2. В «Калгари» в этом сезоне у него было 1+5 при полезности -6 в 21-й встрече. В предыдущем регулярном чемпионате он установил личный рекорд, забросив 14 шайб в 82 встречах.

Ранее хоккейный тренер оценил, пошел ли Задорову на пользу обмен в «Ванкувер».