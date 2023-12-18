«Зениту» предрекли чемпионство при невзрачной игре

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что игру петербургского «Зенита» в первой части сезона он оценивает не очень хорошо, поскольку футболисты теряют мотивацию, а команда играет невзрачно. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» стал играть академично. С любой командой он показывает все время один и тот же сценарий игры. Одна команда обороняется, другая атакует, забивается мяч, и после этого «Зенит» начинает валять дурака. Играет ни шатко, ни валко, и из-за этого теряет очки. Но даже при том, что игра невзрачная, питерцы все равно станут чемпионами», — заявил Наумов.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее Мостовой заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в чемпионской гонке РПЛ.