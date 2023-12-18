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В ФТР призвали не обсуждать отказ украинки от матча с россиянкой Андреевой

Глава ФТР Тарпищев об отказе Костюк играть с Андреевой: это их проблемы, не наши

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не увидел проблемы в отказе украинской теннисистки Марты Костюк играть против россиянки Мирры Андреевой, поскольку это произошло в рамках выставочного турнира, а не на официальных соревнованиях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Выставочные турниры — это шоу, показуха, это не соревнования. Если бы были официальные соревнования, вместо Костюк играла бы другая. Это дело Костюк, хочет играть или нет. Это ее право. Тут даже обсуждать нечего. В официальных турнирах ни одного отказника не было, все играли», — заявил Тарпищев.

17 декабря Костюк отказалась выходить на корт в финальном матче выставочного турнира во Франции против Андреевой. В итоге российской спортсменке пришлось проводить заключительную игру против мужчины. Андреева потерпела поражение.

Ранее украинские теннисисты просто отказывались от рукопожатий с представителями России в очных встречах.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году.

Ранее в МИД РФ назвали украинских спортсменов «альтернативно одаренными».

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