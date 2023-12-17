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Хоккейный тренер оценил, пошел ли Задорову на пользу обмен в «Ванкувер»

Тренер Канарейкин: Задоров приковывает внимание и игрой, и жизненной позицией

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о защитнике Никите Задорове, выступающем в Национальной хоккейной лиге. Специалист считает, что переход из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс» пойдет игроку на пользу.

«Задоров – персона медийная. Он охотно общается с прессой, у него свои взгляды на многие вещи, поэтому он приковывает к себе внимание не только своей игрой, но и позицией. Задорову надо пожелать развития карьеры. Это защитник хорошего класса, силовой. Хочется видеть, что смена клуба станет для него толчком в развитии», — отметил Канарейкин.

28-летний Задоров по ходу сезона запросил обмен и был отправлен из «Калгари» в «Ванкувер» в обмен на два выбора на драфте (в третьем и пятом раундах). В составе «Кэнакс» защитник провел семь матчей, отметившись одной результативной передачей и показателем полезности +2. В «Калгари» в этом сезоне у него было 1+5 при полезности -6 в 21-й встрече. В предыдущем регулярном чемпионате он установил личный рекорд, забросив 14 шайб в 82 встречах.

Ранее Александр Овечкин обновил антирекорд по количеству матчей без голов в НХЛ.

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