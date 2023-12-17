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В Госдуме оценили вероятность отстранения российских теннисистов

Депутат Свищев: право российских теннисистов на участие в турнирах не оспаривают

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Rob Prange/Dppi/Global Look Press

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что российским теннисистам и теннисисткам не стоит опасаться возможного бойкота после отказа украинки Марты Костюк сыграть в финале выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж с россиянкой Миррой Андреевой.

«Маловероятно. Теннисное сообщество уже давно приняло решение – кстати, первым – что российские теннисисты должны участвовать. Там на их право участвовать в крупнейших и вообще во всех турнирах уже никто давно не посягает. И в детских, и во взрослых, профессиональных. Поэтому не думаю, что будут какие-то вопросы. Можно быть достаточно спокойными по поводу участия наших спортсменов в теннисных соревнованиях. Встречался недавно с Шамилем Тарпищевым, и он мне показал, что в различных международных турнирах всех уровней у нас больше пятисот побед за последний год!» — подчеркнул Свищев.

Украинка Костюк сначала приняла приглашение организаторов сыграть в финале выставочного турнира с Андреевой, заменив получившую травму хорватку Донну Векич, однако затем отказалась, связав свой отказ с «геополитической ситуацией в Украине».

Ранее призвали не пускать на международные турниры украинскую теннисистку Костюк.

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