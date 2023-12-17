В Госдуме прокомментировали отказ украинки играть с россиянкой в финале теннисного турнира

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о снятии украинки Марты Костюк с финала выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. 21-летняя теннисистка отказалась играть россиянкой Миррой Андреевой «из-за геополитической ситуации на Украине».

«Ничего опасного здесь нет. Это просто глупость. Не хочет играть – пусть не играет. Мне кажется, боится проиграть. Это же финал, да? Ну и вопрос – отказалась бы она играть в официальном турнире? Причина-то, прежде всего, какая? Проиграть нашей спортсменке – Костюк съедят у себя на родине, будет просто катастрофа для нее. Решила не рисковать. Такой демарш, типа политическая выходка, которую кто-то поддержит. Думаю, это рекомендация ее тренера, может быть, министерства спорта Украины, Федерации. Проигрывать россиянке она просто не имеет права, по мнению их политических функционеров. Причина только в этом кроется», — считает Свищев.

Изначально в финале турнира должна была играть хорватка Донна Векич, но она снялась из-за травмы. Костюк согласилась ее заменить, но после победы Андреевой в полуфинале над представляющей ныне Францию Варварой Грачевой снялась с соревнований. Россиянка была объявлена победительницей турнира, а в качестве соперника организаторы выставили мужчину Яниса Газуани, который и одержал над Андреевой победу – 7:5, 6:2.

Ранее украинскую теннисистку Костюк призвали не пускать на международные турниры.