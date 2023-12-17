«Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала

«Россия 25» в заключительном матче Кубка Первого канала одержала волевую победу над сборной Казахстана со счетом 5:2 и стала обладателем Кубка Первого канала.

Россияне пропустили на седьмой минуте встречи (Никита Михайлис). Еще до перерыва подопечные Романа Ротенберга смогли отыграться благодаря заброшенной шайбе Ильи Сафонова.

Во втором периоде снова первыми отличились казахстанцы (Адиль Бекетаев), а затем россияне трижды поразили ворота соперника (Василий Глотов, Максим Соркин и Валентин Зыков). В заключительной 20-минутке Зыков оформил дубль.

Эта победа стала для россиян третьей на турнире. Ранее они обыграли команду «Звезды и ВХЛ» и сборную Белоруссии. В прошлом году трофей завоевали белорусские хоккеисты.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее в КХЛ назвали полезным Кубок Первого канала.