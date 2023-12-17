Хоккейный тренер рассказал, может ли «Спартак» выиграть Кубок Гагарина

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы московского «Спартака» на победу в Кубке Гагарина в текущем сезоне, отметив, что команде по силам бороться за трофей и нужно ставить такую задачу.

«Первой задачей, которую надо решить, но она, понятно, «Спартаку» по силам, это попадание в плей-офф. Ну а дальше уже по развитию ситуации, по ступеням пойдет команда. Там уже надо будет каждую задачу решать, которую будут ставить перед командой. Почему нет? Конечно надо ставить перед собой такую цель. Команда интересно смотрится в этом году. Однозначно, есть немного времени перед дедлайном, и надо усиливать состав. Желательно усилить состав», — считает Канарейкин.

Московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова занимает первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 56 очков после 41 матча. При этом в предыдущем сезоне красно-белые не смогли пробиться в плей-офф, заняв лишь девятое место в на Западе, в то время как в кубковую часть сезона квалифицируются восемь лучших команд каждой конференции.

Ранее Татьяна Тарасова дала совет Александру Овечкину, как прервать безголевую серию в НХЛ.