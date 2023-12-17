Российская гимнастка показала фигуру в корсете

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала наряд, который выбрала для встречи Нового года.

На фотографии спортсменка запечатлела себя в зеркале, на ней надета черная полупрозрачная юбка с узорами, а также плотный черный корсет, который открывает плечи.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. Также на мировых первенствах она завоевала серебро (2018, три мяча + две скакалки) и бронзу (2019, пять мячей). С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года они расписались и сыграли свадьбу. Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

Ранее известная фанатка сборной Хорватии станцевала в короткой юбке и обтягивающем топе.