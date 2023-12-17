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Эдвардс одолел Ковингтона и защитил титул UFC

Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе

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Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/Reuters

Британский боец Леон Эдвардс победил представителя США Колби Ковингтона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 296. Эта победа позволила Эдвардсу защитить чемпионский титул промоушена в полусреднем весе.

Поединок, который возглавил проходивший в американском Лас-Вегасе турнир, продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Британский спортсмен завоевал чемпионский титул в августе 2022 года на турнире UFC 278, когда сумел нокаутировать американского бойца Камару Усмана. Между спортсменами был устроен бой-реванш, который состоялся в марте на UFC 286, и победа вновь досталась Эдвардсу. Таким образом, защита титула в поединке с Ковингтоном стала для британца второй.

Всего на его счету за всю карьеру в смешанных единоборствах 22 победы и три поражения. Два его боя завершились без результатов.

Ковингтон в ММА провел 21 бой, четыре из которых завершились его поражением. До проигрыша Эдвардсу он одержал победу над Хорхе Масвидалем.

Ранее Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд.

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