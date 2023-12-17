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Овечкин обновил антирекорд по количеству матчей без голов в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин не забил в 12 матче НХЛ подряд

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Kyle Ross/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на выезде уступил «Нэшвиллу».

Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе победителей точными бросками отметились Колтон Сиссонс, Филип Томасино и Яков Тренин. За «Вашингтон» отличился Ти Джей Оши.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не может отличиться в 12 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний россиянин вышел на лед в 27 матчах и набрал всего 16 очков — пять голов и 11 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание капитана «столичных» от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится 18 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени.

«Нэшвилл» проведет поединок против «Ванкувера». Игра пройдет 20 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

Ранее экс-хоккеист Валерий Каменский призвал не давить на Овечкина из-за безголевой серии.

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Хоккей. НХЛ
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