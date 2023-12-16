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Тарасова назвала условия по допуску России на Олимпиаду нечеловеческими

Тренер Тарасова: если Россию допускают на Игры, то по нечеловеческим правилам

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила условия, которые выставил Международный олимпийский комитет (МОК) для атлетов из России для допуска на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас на эти условия согласились всего шесть человек. Для страны это очень мало. Все командные виды спорта не участвуют. Непонятно, кто еще успеет пройти квалификацию. Это все ужасно. То, что мы отстранены, — ужасно, а если нас и допускают, то по нечеловеческим правилам», — заявила Тарасова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее олимпийская чемпионка признала МОК изжившим себя.

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