Российский форвард объяснил прогресс немецкого хоккея

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Артур Тянулин заявил, что Немецкая хоккейная лига (DEL) является одной из лучших в Европе по талантам. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Все знают, что КХЛ — вторая по силе лига в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать с КХЛ, но их чемпионат развивается, и появляется все больше топовых немецких хоккеистов. По талантам она одна из самых лучших в Европе.

Почему так происходит? Там идет очень хорошая программа развития хоккея. Раньше в лигу привозили возрастных канадцев, пытались дать им паспорт, поднять статус лиги. Теперь они привозят канадских тренеров и развивают свою молодежь», — заявил Тянулин.

Он заявил, что это подтверждает статистка, приведя в пример немецких хоккеистов: Джон-Джейсона Петерку («Баффало Сейбрз»), Тима Штюцле («Оттава Сенаторз»), Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз»).

26-летний Тянулин выступал в Немецкой хоккейной лиге в сезоне-2020/2021. Он провел за «Крефельд» 32 матча, в которых набрал 29 (13+16) очков.

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