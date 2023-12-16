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Российский тренер высказалась об уничтожении «целого вида фигурного катания»

Тренер Соколова заявила, что ее ввели в замешательство новые правила ритм-танца

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Елена Соколова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала слова олимпийского чемпиона Сочи-2014 Никиты Кацалапова о том, что новые правила ритм-танца на сезон-2023/24 уничтожают «целый вид фигурного катания» — танцы на льду.

В нынешнем сезоне взрослые дуэты должны исполнять вместо паттерна (обязательного отрывка танца, который ранее одинаково исполняли все пары) дорожку шагов в стиле паттерна «серебряная самба». Однако каждый дуэт может ставить эту дорожку по-своему, что вызывает сложности при оценке танца.

«Раньше был обязательный технический элемент — паттерн, который был всем понятен и держал фигуристов в каких-то технических рамках, — сказала Соколова. — В этом году мы все были в раздумьях — что делать, как это делать, как это должно выглядеть. Сколько людей, столько и мнений. Мы смотрим международные турниры и видим одно: там чуть больше отступлений от правил. Наши технические специалисты чуть больше держат нас в рамках».

Подопечные Соколовой Екатерина Миронова и Евгений Устенко в сезоне-2023/24 заняли третье место на этапе Гран-при в Красноярске и отобрались на чемпионат России. Фигуристы неожиданно поменяли музыку к программе перед чемпионатом страны.

Ранее столкновение российских фигуристок на льду назвали «нелепой случайностью».

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