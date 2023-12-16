Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Призеры Гран-при неожиданно поменяли музыку к программе перед чемпионатом России

Тренер Соколова: фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку в ритм-танце

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер Елена Соколова рассказала в интервью «Газете.Ru», что ее ученики — бронзовые призеры этапа Гран-при в Красноярске Екатерина Миронова и Евгений Устенко — поменяли музыку в ритм-танце перед чемпионатом России.

«Мы готовим много нового к чемпионату страны. Частично поменяли музыку в ритм-танце, соответственно, изменили и сам ритм-танец, потому что старые шаги и растанцовки шли немного вразнобой с новой музыкой. Получилось интересно», — сказала Соколова.

Тренер отметила, что идея поменять музыку возникла еще во время контрольных прокатов сборной России в сентябре 2023 года. Тогда судьи высказали мнение, что паре будет лучше кататься под более известные композиции 1980-х.

«Изначально мы взяли такие композиции, которые не были широко раскручены в Советском Союзе в 80-х и потом уже в России, — сказала Соколова. — Искали более знакомые мелодии. Не стали менять сразу, поскольку на тот момент многих спортсменов не видели, в частности зарубежных, хотели избежать повторов. Сейчас мы убедились, что ни у кого этих композиций нет, поэтому поменяли».

Соколова отметила, что пара начала вносить изменения в музыку после этапа Гран-при в Самаре, поэтому у фигуристов было достаточно времени, чтобы накатать измененный вид ритм-танца.

Ранее тренер заявила о падении уровня российского фигурного катания в условиях изоляции.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами