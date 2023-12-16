Призеры Гран-при неожиданно поменяли музыку к программе перед чемпионатом России

Тренер Елена Соколова рассказала в интервью «Газете.Ru», что ее ученики — бронзовые призеры этапа Гран-при в Красноярске Екатерина Миронова и Евгений Устенко — поменяли музыку в ритм-танце перед чемпионатом России.

«Мы готовим много нового к чемпионату страны. Частично поменяли музыку в ритм-танце, соответственно, изменили и сам ритм-танец, потому что старые шаги и растанцовки шли немного вразнобой с новой музыкой. Получилось интересно», — сказала Соколова.

Тренер отметила, что идея поменять музыку возникла еще во время контрольных прокатов сборной России в сентябре 2023 года. Тогда судьи высказали мнение, что паре будет лучше кататься под более известные композиции 1980-х.

«Изначально мы взяли такие композиции, которые не были широко раскручены в Советском Союзе в 80-х и потом уже в России, — сказала Соколова. — Искали более знакомые мелодии. Не стали менять сразу, поскольку на тот момент многих спортсменов не видели, в частности зарубежных, хотели избежать повторов. Сейчас мы убедились, что ни у кого этих композиций нет, поэтому поменяли».

Соколова отметила, что пара начала вносить изменения в музыку после этапа Гран-при в Самаре, поэтому у фигуристов было достаточно времени, чтобы накатать измененный вид ритм-танца.

Ранее тренер заявила о падении уровня российского фигурного катания в условиях изоляции.