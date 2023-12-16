Капитан «Спартака» может уйти к конкуренту

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Краснодар». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, «быки» готовы рассмотреть кандидатуру 30-летнего игрока, если зимой команду покинет бразилец Хуниор Алонсо. отмечается, что на данный момент никаких переговоров со стороной Джикии не было. В краснодарском клубе надеются, что Алонсо останется до лета 2024 года.

Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака» после перехода сербского защитника Срджана Бабича из испанской «Альмерии» в летнее трансферное окно. С января 2024 года россиянин будет иметь право вести переговоры с другими клубами, так как у него по контракту со красно-белыми останется полгода.

В текущем сезоне Джикия провел девять матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Спартак» с 30-ю баллами расположился на пятом месте.

Ранее был назван лучший футболист первой части сезона РПЛ.