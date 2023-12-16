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Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России

Лыжник Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

Большунов показал результат 25 минут 35,0 секунды. Вторым пришел Алексей Червоткин с отставанием 1,9 секунды, третьим — Илья Семиков (+11,4 секунды).

Эта победа стала для Большунова восьмой подряд в текущем сезоне. Он выиграл спринт в Кирово-Чепецке, а также все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

Ранее Украина выразила готовность предоставлять в МОК сведения о поддерживающих СВО россиянах.

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