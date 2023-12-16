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Экс-тренер сборной Испании оценил свое назначение в клуб-аутсайдер РПЛ

Новый тренер «Сочи» Морено заявил, что очень мотивирован после своего назначения

Новый главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено верит, что команде удастся совершить великие подвиги под его руководством. Об этом он сказал на видео, опубликованном в Telegram-канале команды.

«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — заявил специалист.

«Сочи» объявил о назначении Морено 15 декабря. Он стал третьим главным тренером в этом сезоне после Александра Точилина и Дмитрия Хохлова.

46-летний испанец ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. После 18-ти туров команда набрала 11 очков.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Подопечные Морено в 19-м туре сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее комментатор заявил, что футболист «Зенита» «задолбался» играть за клуб.

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