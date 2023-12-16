Экс-тренер сборной Испании оценил свое назначение в клуб-аутсайдер РПЛ

Новый главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено верит, что команде удастся совершить великие подвиги под его руководством. Об этом он сказал на видео, опубликованном в Telegram-канале команды.

«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — заявил специалист.

«Сочи» объявил о назначении Морено 15 декабря. Он стал третьим главным тренером в этом сезоне после Александра Точилина и Дмитрия Хохлова.

46-летний испанец ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. После 18-ти туров команда набрала 11 очков.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Подопечные Морено в 19-м туре сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее комментатор заявил, что футболист «Зенита» «задолбался» играть за клуб.