Шлеменко после боя с Иличем рассказал, оказался ли его соперник чушпаном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко после победы над сербом Александром Иличем заявил, что его соперник оказался с другого двора, передает Sport24.

«Илич оказался чушпаном? Почему?! Чушпан сюда бы даже не поднялся. Он просто оказался с другого двора. С сербского. А наш двор оказался сильнее», — сказал Шлеменко.

Бой прошел в Екатеринбурге и завершился досрочно в первом раунде — арбитр остановил поединок на отметке 4:57. Шлеменко доминировал на всей дистанции боя, сумев повалить на настил оппонента, а затем применив добивающие удары кулаками по голове вместе с удушающим приемом.

В общей сложности Шлеменко в смешанных единоборствах провел 79 боев, в которых одержал 63 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

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