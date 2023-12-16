Третьяк о безголевой серии Овечкина: ситуация нормальная

Олимпийский чемпион Александр Третьяк назвал нормальной ситуацию с безголевой серией игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, который не может отличиться уже 11 матчей, передает РИА Новости.

«Ситуация нормальная. Не надо об этом каждый день писать. Саша — профессионал, он знает, что нужно делать. Ему просто нужно немного удачи, чего я ему и желаю», — сказал Третьяк.

В ночь на 15 декабря по московскому времени «Вашингтон» встречался с «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Оуэн Типпетт и Бобби Бринк. У гостей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум.

Овечкин вновь провел матч без заброшенной шайбы. Для россиянина этот матч стал 11-м подряд без голов.

В текущем сезоне 38-летний россиянин вышел на лед в 26 матчах и набрал всего 16 очков — пять голов и 11 передач.

Ранее Овечкин повредил шлем вратарю в матче НХЛ.