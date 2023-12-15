Олимпийская чемпионка признала МОК изжившим себя

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в интервью «Матч ТВ» заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестал выполнять объединяющие функции.

По ее мнению, организация в текущем виде нежизнеспособна.

«МОК изжил себя. Надо проводить контрмеры, организовывать свои соревнования, развивать спорт внутри страны. Нужно выходить с предложениями Игр БРИКС, Игр Дружбы, работать в этом направлении. А обращать внимание на их посылы — неправильно и неактуально», — заявила Ишмуратова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

Ранее Дмитрий Губерниев попросил ОКР быть чуть добрее к российским спортсменам.