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«Сочи» объявил имя нового тренера

«Сочи» объявил о назначении Роберта Морено главным тренером

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Футбольный клуб «Сочи» на своем официальном сайте объявил о назначении Роберта Морено в качестве главного тренера.

Последним местом работы 46-летнего испанца была «Гранада», где он работал до марта 2022 года. С 2014 по 2017 год Морено входил в тренерский штаб каталонской «Барселоны», которая за этот период выиграла два чемпионских титула Ла Лиги, трижды выиграла национальный кубок, стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

С 19 июня по 19 ноября 2019 года Морено являлся главным тренером сборной Испании — до возвращения Луиса Энрике. За этот период команда одержала семь побед и дважды сыграла вничью, отобравшись на чемпионат Европы — 2020.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на 16-м месте, набрав 11 очков.

10 декабря «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. В следующем туре, который пройдет в 2024 году, «Сочи» в гостях сыграет против калининградской «Балтики». Встреча состоится в начале марта.

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