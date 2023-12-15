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Олимпийский комитет России прекратил финансирование нейтральных спортсменов

ОКР полностью прекратил финансирование спортсменов в нейтральном статусе

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Владимир Песня/РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация полностью прекратила финансирование нейтральных спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Причиной стали полученные ранее рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Было указано, что спортсмены должны отказаться и от флага, и от гимна, и от национального олимпийского комитета. По решению МОК, которое мы считаем нелегитимным, говорится, что любой спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит рекомендации. По этой же причине среди спортсменов, которые получат поддержку от ОКР, нет нейтрализованных спортсменов. ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных спортсменов», — заявил Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Поздняков заявил, что участники Олимпиады не смогут выступить на Играх дружбы.

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