В ОКР заявили, что участники Олимпиады не смогут выступить на Играх дружбы

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх, совершенно точно не смогут участвовать в Играх дружбы. Его слова приводит РИА Новости.

«Спортсмен не может быть ассоциирован с национальными организациями. Любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или [проходят] при участии ОКР, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен справедливо завоеванных наград.

С моей точки зрения, спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы. Иначе его результат на Олимпиаде может быть аннулирован», — заявил Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

В 2024 году в России планируется проведение Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Поздняков назвал «грязными приемами» решения по российским спортсменам.