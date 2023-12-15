Обладатель Кубка Стэнли об Овечкине: он не машина

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не должен подвергаться давлению из-за безголевой серии. Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Он не машина. Бывают спады, взлеты. У него небольшой сейчас спад, все будет нормально. Дайте ему играть спокойно, не давите на него», — заявил экс-хоккеист.

В ночь на 15 декабря по московскому времени «Вашингтон» встречался с «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Оуэн Типпетт и Бобби Бринк. У гостей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум.

Овечкин вновь провел матч без заброшенной шайбы. Для россиянина этот матч стал 11-м подряд без голов.

В текущем сезоне 38-летний россиянин вышел на лед в 26 матчах и набрал всего 16 очков — пять голов и 11 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание капитана «столичных» от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее Овечкин повредил шлем вратарю в матче НХЛ.