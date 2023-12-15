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Международный олимпийский комитет назвали сектой

Мамиашвили заявил, что МОК подвергается тотальному политическому давлению

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии Sport24 раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Сегодня есть такая секта, которая называется МОК. Раньше это был Международный олимпийский комитет, у которого была хартия. А сегодня эта секта подвергается тотальному политическому давлению. Политиканы придумывают спортсменам разного рода рекомендации: скажите то, не пойте то, не одевайте то. Ничего подобного в хартии МОК нет», — заявил Мамиашвили.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее МОК уменьшил количество допущенных до Олимпиады россиян.

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