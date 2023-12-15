Бой россиянина признали лучшим в 2023 году

Первый поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски признан лучшим боем года на церемонии World MMA Awards‑2023. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бой состоялся 12 февраля 2023 года в Перте и завершился победой Махачева единогласным решением судей. 21 октября в Абу‑Даби россиянин во второй раз защитил титул, нокаутировав представителя Австралии. На счету Махачева 25 побед в 26 поединках.

Махачев лидирует в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Второе место занимает американец Джон Джонс, третье — Волкановски. Также в топ-5 входят англичанин Леон Эдвардс и бразилец Алекс Перейра.

Женщиной-бойцом года признана чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо, лучшим бойцом — чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс. Награду за карьеру в смешанных единоборствах получил рестлер и боец, член Зала славы UFC Кен Шэмрок из США.

Ранее Махачева обвинили в читерстве.