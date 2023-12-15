Пять российских футболистов сыграют в плей-офф еврокубков

В Европе определились все участники плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Так, сразу пять команд с российскими игроками в составе вышли в евровесну.

Арсен Захарян вместе с «Реал Сосьедадом» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Алексей Миранчук пробился с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги Европы. Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев начнет выступление в плей-офф с 1/16 финала Лиги Европы. Магомед Оздоев, отличившийся в заключительном матче группового этапа против ХИКа, выступит в 1/8 финала Лиги конференций. Еще один российский голкипер, Никита Хайкин, вышел в 1/16 финала Лиги конференций с «Буде-Глимт».

Александр Кокорин и Юрий Лодыгин остались без еврокубковой весны. Их «Арис» и «Панатинаикос» соответственно не смогли пробиться в плей-офф.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря в Ноьоне (Швейцария).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее были названы фавориты плей-офф Лиги чемпионов.