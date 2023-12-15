Известного баскетболиста Леброна Джеймса призвали покинуть США

Двукратный претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал известного баскетболиста Леброна Джеймса.

«Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится страна, которая дала тебе $1 млрд, проваливай или иди и разберись со мной. Поезжай в Китай и зайди в эти мастерские, где вы используете всех этих рабочих.

Вы используете женщин и платите им пенни вместо доллара, чтобы зарабатывать свои миллионы. Пошел ты, Леброн Джеймс, ты трус. Бесхребетный трус», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Леброн Джеймс часто становится объектом для критики и обсуждений. Он неоднократно высказывал свое недовольство положением темнокожих в США и заявлял, что ему тяжело с этим жить.

В 2023 году Джеймс стал вторым баскетболистом в истории НБА, набравшим 38 000 очков. Первым, кому это удалось, был Карим Абдул-Джаббар, который является лучшим бомбардиром в истории лиги с 38 387 очками. Джеймс в разные годы четырежды становился чемпионом НБА.

Ранее Ковингтон обвинил Махачева в читерстве.