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Российский биатлонист рассказал о последствиях мороза для своего организма

Биатлонист Бабиков о морозе: у меня треснутые ладони, а весной сходит кожа слоями

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Global Look Press

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал о реакции своего организма на гонки в мороз. Его слова передает «Матч ТВ».

«Некоторое время назад мы выходили в районе -32 и катались. Где‑то по трассе могло быть -34, но ниже уже на лыжах — нет.

Каждый раз, когда у тебя отогреваются руки, это очень больно. У меня и сейчас треснутые ладони. И кожа сходит всегда весной многими слоями в зависимости от того, сколько раз ты отморозил за зиму пальцы. Просто это такая боль: у тебя ломит кости, это очень неприятно», — сказал Бабиков.

В начале декабря в Тюмени был отменен этап Кубка России по биатлону из-за сильного мороза.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что санкции здорово ударили по российским биатлонистам.

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