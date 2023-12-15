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Тренер заявил о необходимости времени на адаптацию для Абаскаля

Тренер Байдачный считает, что в «Спартаке» рассчитывают на успехи Абаскаля

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший главный тренер «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о работе тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Послушайте, если тренера приглашают в команду, значит, наверно, рассчитывают на его успехи и на все остальное. Иначе зачем? Другое дело, что тренерам тоже нужно время для адаптации, как и футболистам. Терпение — одна из главных составляющих работы руководства клуба.

Есть ряд команд, претендующих на высокие места. Амбиции у «Спартака»» остались, но нужно время для их подтверждения», — сказал Байдачный.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Голами отметились Промес, Соболев и Мартинс.

После 18 туров РПЛ красно-белые, набрав 30 очков, занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист объяснил, почему «Зенит» остается фаворитом РПЛ.

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