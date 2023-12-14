В Госдуме сказали, что исполнение «Катюши» на матче ЛЧ не является спецпропагандой Кремля

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что болельщики сербской «Црвены Звезды» искренне исполнили «Катюшу» в матче группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», передает Legalbet.

«Главное, чтобы сербов не наказали за эти скандирования. А так, они молодцы. Мы за сербов болеем. Если кто-то скажет, что это спецпропаганда Кремля, то они глубоко ошибаются», — сказала Журова.

Встреча группы G прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе английской команды голами отметились Мика Хэмилтон, Оскар Бобб и Калвин Филлипс. У хозяев поля мячи забили Хван Ин Бём и Александар Катаи.

В другом матче квартета немецкий «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле швейцарский «Янг Бойз» (2:1).

Таким образом, в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Сити» и «РБ Лейпциг», которые набрали 18 и 12 очков соответственно. Третье место занял «Янг Бойз» (4), который продолжит выступление в Лиге Европы, а «Црвена Звезда» (1) завершила выступление в еврокубках.

Ранее на матче Лиги чемпионов спели «Катюшу».