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Шесть футболок Месси были проданы за €7 млн

Шесть футболок Месси с чемпионата мира — 2022 были проданы на аукционе за €7 млн

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Шесть футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, были проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за общую сумму €7 млн.

Это рекорд по стоимости среди спортивных памятных вещей, проданных на данном аукционе в 2023 году. Однако самую высокую цену за всю историю Sotheby's среди спортивных вещей получила футболка Майкла Джордана с финала НБА 1998 года, которую продали в 2022 году за €9,1 млн.

Лионель Месси отдал на аукцион свои футболки с шести матчей из семи, в которых он принял участие на мундиале: с двух из трех игр группового этапа ЧМ, с матча 1/8 финала против Австралии (2:1), 1/4 финала против Нидерландов (2:2, победа в серии пенальти — 4:3), 1/2 финала против Хорватии (3:0) и первого тайма финала против Франции (3:3, победа в серии пенальти — 4:2).

«Эти футболки, которые Месси надевал на матчи, являются артефактами его наследия, — говорится на официальном сайте Sotheby. — Они символизируют кульминацию карьеры Месси, наполненной неустанным трудом, и его неугасимую страсть к красивой игре. В ближайшие годы эти футболки будут служить напоминанием о величии Месси и о неизгладимом следе, который он оставил в истории футбола».

Ранее футболист признался, что спал с грязной футболкой Месси.

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