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Стала известна причина низкой посещаемости матча «Россия 25» — «Звезды и ВХЛ»

Ротенберг о низкой посещаемости матча «России 25»: игра началась на час раньше

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг объяснил низкую посещаемость матча «Россия 25» — «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала тем, что встреча началась на час раньше, передает Sport24.

«Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ, это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди еще работают, не все успели к первому периоду», — сказал Ротенберг.

Матч посетили шесть тысяч болельщиков. Вместимость арены в Санкт-Петербурге составляет 12 500 человек.

«Россия 25» одержала победу со счетом 5:2. В составе главной команды страны — «России 25» — заброшенными шайбами отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин и Марат Хайруллин (дубль, один из голов — в пустые ворота, когда «Звезды» убрали с игры голкипера Сергея Мурашова и выпустили шесть полевых игроков).

За команду «Звезды и ВХЛ» забили Глеб Петров и Матвей Заседа.

Ранее Вячеслав Фетисов объяснил, почему китайским хоккеистам запретили сыграть в России.

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