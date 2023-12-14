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МОК назвал виды спорта, в которых россияне смогут выступить на Олимпиаде

МОК: россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в четырех видах спорта

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Toby Melville/Reuters

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские и белорусские спортсмены завоевали путевки на Олимпийские игры в Париже — 2024 в четырех видах спорта. Сообщение пресс-службы передает «РБК Спорт».

«На данный момент индивидуальные нейтральные спортсмены получили 11 квот на летние Игры в Париже: шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», — сообщили в Международном олимпийском комитете.

В МОК отказались раскрывать имена спортсменов, отобравшихся на Игры, поскольку россиянам и белорусам еще предстоит получить дополнительный допуск для выступления в нейтральном статусе.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что из 11 квот для нейтральных спортсменов шесть завоевали россияне, пять — белорусы.

В США назвали «пощечиной» решение МОК позволить россиянам выступить на Олимпиаде-2024.

Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.

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