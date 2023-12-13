Пять российских судей пожизненно отстранили от футбола

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о пожизненном отстранении от футбола пяти арбитров по делу о коррупции с участием бывшего директора «Чайки». Его слова передает «Матч ТВ».

«В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола. Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу в качестве свидетелей», — сказал Каманцев.

С 2018 по 2019 год бывший директор «Чайки» Олег Баян подкупал судей ради положительного результата для своей команды. 13 декабря он получил штраф в размере 1,8 млн рублей.

В 2021 году Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза перевел «Чайку» из Первой во Вторую лигу. Сейчас клуб выступает в третьем по значимости российском дивизионе. В начале декабря команду покинул главный тренер Игорь Семшов.

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