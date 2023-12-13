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Потенциальный новичок «Спартака» высказался о своем отстранении от команды

Потенциальный игрок «Спартака» Абубакар объяснил свое отстранение из «Бешикташа»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий сборной Камеруна и «Бешикташа» Венсан Абубакар заявил о своей серьезной болезни, из-за которой он пропустил несколько игр своего клуба. Его слова передает Allez Les Lions.

«Я серьезно заболел вирусной инфекцией и не мог играть на протяжении многих матчей. Однако в минувшем сезоне я забил много голов. В начале нынешнего сезона мои мячи помогли клубу выйти в Лигу конференций. Но теперь это воспринимается как само собой разумеющееся», — сказал Абубакар.

Абубакар и еще четыре игрока «Бешикташа» (Валантен Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана) были исключены из основного состава после поражения от «Фенербахче» (1:3) с формулировкой «из-за их плохой игры и несовместимости внутри команды». После 15 проведенных туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Абубакар перешел в «Бешикташ» из саудовского «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен зимой приобрести Абубакара.

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