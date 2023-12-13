Боец Шлеменко рассказал о сообщениях с угрозами

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко признался, что он и его жена получали угрозы по телефону. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сообщения с угрозами? Да были, но я их особо не читаю. Одна смехота угрожала мне по украинской теме. Но они моей жене в основном угрожают, а до меня не доходят эти сообщения. Эти угрожатели всегда выбирают тех, кто послабее, чтобы самоутвердиться за счет слабого. А что мне‑то угрожать по телефону? Ну, подойди и скажи мне в лицо свои угрозы. По телефону даже читать не буду», — сказал Шлеменко.

В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Владел титулом в среднем весе и трижды его защитил.

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