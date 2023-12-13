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Игроков «Зенита» назвали разочарованием первой части сезона в РПЛ

Тренер Балахнин признался, что его разочаровали игроки «Зенита»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Известный отечественный тренер Сергей Балахнин рассказал, что для него стало разочарованием в первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Разочарованием первой части РПЛ стала игра «Сочи». Это первое, что приходит на ум, потому что команда занимает последнее место — хотя потенциал команды выше, чем конец турнирной таблицы. В какой-то степени меня разочаровали и игроки «Зенита». Они не показали свой максимум и не реализовали себя полностью», — сказал Балахнин.

«Зенит» упустил лидерство в чемпионате после поражения от «Локомотива» (1:3) в 17-м туре РПЛ.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Петербуржцы минимально обыграли «Пари Нижний Новгород». Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. В конце февраля клубы сыграют ответные четвертьфинальные матчи Кубка страны.

Ранее экс-член РФС Созин заявил, что открытие аэропорта увеличит шансы «Краснодара» на чемпионство.

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