Стал известен новый капитан сборной России по хоккею

Главный тренер команды «Россия 25» (сборной страны, где средний возраст игроков составляет 25 лет) Роман Ротенберг в своем Telegram-канале объявил имя капитана команды и его ассистентов на Кубок Первого канала по хоккею.

Капитаном стал защитник петербургского СКА — 22-летний Александр Никишин. Ассистировать ему будут 27-летний защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин, 27-летний нападающий СКА Марат Хайруллин, 22-летний нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов и 23-летний нападающий ЦСКА Максим Соркин.

Матчи Кубка Первого канала состоятся в 12-тысячном «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В турнире примут участие две сборные страны — «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Казахстана и Белоруссии.

В команду «Звезды и ВХЛ» войдут юные игроки из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее Минспорта Китая запретило своим хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала.