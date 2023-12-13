Губерниев осадил биатлонисток, возмутившихся состоянием туалета в гостинице

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился со словами биатлонисток Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Анастасии Гореевой и Алины Кудисовой, которые в совместном Telegram-канале возмутились условиями проживания сборной России в Уфе, где они готовятся к участию в Кубке Содружества.

Спортсменки выложили видео, в котором показали состояние ванной комнаты в отеле. У душевой кабины отсутствовала шторка, на унитазе не было ободка, кран на раковине был установлен криво, так что струя воды выстреливала на пол. В комнате не был закончен ремонт.

В ответ на это видео Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что биатлонистки были в курсе того, что в отеле на стадионе продолжается ремонт, и имели право выбрать номер в другой гостинице, которая расположена в городе. Однако из-за этого им пришлось бы дольше добираться до стадиона.

«Либо ты живешь на стадионе — там условия чуть хуже, но все об этом знали, либо ты живешь в городе. Там в отеле забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Поэтому я не знаю, погорячилась Гербулова или нет в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был», — сказал Губерниев.

В ответ на эти слова биатлонистка Носкова заявила, что информация о номерах с лучшими условиями в городе появилась только после того, как они выложили видео грязной ванной.

«Дмитрий, выбора у нас не было! Он появился только после того, как эти видео попали в сеть», — написала Носкова в комментариях под сообщением Губерниева в его Telegram-канале.

Ранее игрокам «Барселоны» запретили принимать душ в целях экономии воды.