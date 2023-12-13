Российская лыжница заявила, что отправляет интимные фото подругам

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 года в эстафете по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что пересылает своим подругам интимные фотографии, полученные в соцсетях от незнакомых мужчин. Слова лыжницы приводит РИА Новости.

«Ребята, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это все сразу отправляется в группу к моим подружкам, и мы очень долго смеемся. Так что лучше этого не делать, — сказала Ступак. — Дикпики (фотографии половых органов. — «Газета.Ru») пересылаю подружкам, чтобы они оценили. Хотя никто не оценивает».

Ступак (в девичестве — Белорукова) вышла замуж за мастера спорта по лыжным гонкам Никиту Ступака в 2019 году. Лыжник сделал девушке предложение сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018, где она стала двукратной бронзовой призеркой (в спринте и в эстафете).

С сезона-2020/21 лыжница начала выступать под фамилией Ступак. 7 января 2020 года она родила сына Арсения.

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