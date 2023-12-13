Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе в целях экономии воды

Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе из-за засухи в Каталонии

close
100%
Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Игроки «Барселоны» больше не смогут принимать душ в раздевалках на стадионе после домашних матчей, а также на базе клуба после тренировок. Об этом сообщает каталонское издание Mundo Deportivo.

Причиной стали ограничительные меры, введенные правительством Каталонии в целях экономии воды. Из-за самой сильной засухи в регионе за последние 100 лет уровень водохранилищ Каталонии упал до 18%. Когда будет достигнут уровень 16%, водохранилища перейдут в аварийный режим.

В попытке смягчить последствия засухи руководство региона ввело запрет на использование душа на спортивных объектах и не сделало исключений для профессиональных команд. Таким образом, игрокам «Барселоны» придется принимать душ дома после тренировок и матчей на своем стадионе.

Министр Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давид Маскорт уже подтвердил эту информацию в интервью Cadena SER.

«Игроки «Барселоны» используют воду на стадионе «Монтжуик» (Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса на горе Монтжуик, куда «Барселона» переехала из-за ремонта на «Камп Ноу». — «Газета.Ru»). Также «Барселона» потребляет воду в своем тренировочном центре Ciutat Esportiva. Если команда хочет продолжать поливать газон на своих полях, то ей придется компенсировать эти затраты воды: не принимать душ на «Монтжуике» или в Ciutat Esportiva», — сказал Маскорт.

Ранее биатлонистка сборной России пожаловалась на гостиницу в Уфе: «Туалет — жесть».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами