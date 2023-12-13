Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе в целях экономии воды

Игроки «Барселоны» больше не смогут принимать душ в раздевалках на стадионе после домашних матчей, а также на базе клуба после тренировок. Об этом сообщает каталонское издание Mundo Deportivo.

Причиной стали ограничительные меры, введенные правительством Каталонии в целях экономии воды. Из-за самой сильной засухи в регионе за последние 100 лет уровень водохранилищ Каталонии упал до 18%. Когда будет достигнут уровень 16%, водохранилища перейдут в аварийный режим.

В попытке смягчить последствия засухи руководство региона ввело запрет на использование душа на спортивных объектах и не сделало исключений для профессиональных команд. Таким образом, игрокам «Барселоны» придется принимать душ дома после тренировок и матчей на своем стадионе.

Министр Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давид Маскорт уже подтвердил эту информацию в интервью Cadena SER.

«Игроки «Барселоны» используют воду на стадионе «Монтжуик» (Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса на горе Монтжуик, куда «Барселона» переехала из-за ремонта на «Камп Ноу». — «Газета.Ru»). Также «Барселона» потребляет воду в своем тренировочном центре Ciutat Esportiva. Если команда хочет продолжать поливать газон на своих полях, то ей придется компенсировать эти затраты воды: не принимать душ на «Монтжуике» или в Ciutat Esportiva», — сказал Маскорт.

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