В СБР пообещали разобраться со скандалом в уфимской гостинице

Президент Союза биталонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью РИА Новости заявил, что поручил разобраться с условиями проживания представителей сборной России в Уфе, где в ближайшее время стартует Кубок Содружества.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», — заявил Майгуров.

13 декабря призерка чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала в Telegram-канале опубликовала видео из гостиницы в Уфе, куда ее заселили перед стартом Кубка Содружества, который пройдет в столице Башкортостана с 15 по 17 декабря.

На кадрах видно, как струя воды из раковины не попадает в нее, а выливается прямо на пол.

«Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», — заявила спортсменка.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка выступит на Кубке мира под флагом другой страны.